الشرطة الاتحادية: القبض على 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2022/10/10 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

القت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "أسفرت الجهود الأمنية والاستخبارية لقطعات الشرطة الاتحادية وضمن قواطع مسؤوليتها في بغداد عن إلقاء القبض على 9 من المتهمين بقضايا مختلفة ، حيث تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية وبالتعاون مع مكتب مكافحة اجرام البياع من تنفيذ واجب القاء قبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤٤٦ سرقة) في منطقة العلاف".

وأضاف البيان أنه "نفذت قوة من اللواء الثاني أمر قاضي تحقيق محكمة بغداد الجديدة تم خلاله القبض على متهم وفق احكام المادة (431 تهديد ) في منطقة البلديات ، وضمن قاطع اللواء السابع بجانب الكرخ تم القاء القبض على طرفي مشاجرة في منطقة التراث ، كما ألقت القوة ذاتها على طرفي مشاجرة أخرى استخدم فيها اطلاق العيارات النارية بسلاح مسدس تم ضبطه في منطقة السيدية".

وتابع بيان القيادة أنه "القت دورية من الفوج الأول اللواء السادس القبض على طرفي مشاجرة في حي الرسالة ضبط بحوزة احدهما مسدس غير مرخص مع مخزن و ٤ إطلاقات، كما تمكنت قوة من اللواء السادس وبالتعاون مع مركز شرطة الفرات بتنفيذ أمر قبض ضمن منطقة حي الجهاد بحق أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤٥٩ تحرير صك بدون رصيد)".

وأكد على انه "تم إحالة جميع المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

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