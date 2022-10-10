الكاظمي يدعو الأحزاب السياسية لحل الأزمة عبر الحوار

2022/10/10 | 09:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت ظروف عام على تجربة الانتخابات أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية.

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