اليونامي في ذكرى مرور عام على الانتخابات المبكرة: خيبة أمل وانقسامات مريرة

2022/10/10 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‏”يونامي”، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة مرور عام على الانتخابات العامة في البلاد،مشيرة الى أنها ولدت “خيبة أمل وانقسامات مريرية”، فيما دعت القوى السياسية الى تحمل […]

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