2022/10/10 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن انفجاراً استهدف مصرفاً اهلياً دون إصابات في العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر، لـ /المركز الخبري الوطني/، إن” عبوة صوتية محلية الصنع كانت موضوعة امام مصرف المال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار يستهدف مصرفاً اهلياً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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