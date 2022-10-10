3 انفجارات قوية تهز كييف

2022/10/10 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي ثلاثة انفجارات قوية صباح الإثنين، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

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