النفط يتراجع من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع

2022/10/10 | 09:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تراجعت أسعار النفط، الاثنين، 10 تشرين الاول، 2022، من أعلى مستوياتها...

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