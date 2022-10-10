2022/10/10 | 09:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة يونامي تدعو الجهات الفعالة في العراق الى تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي تدعو الجهات الفعالة في العراق الى تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي تدعو الجهات الفعالة في العراق الى تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).