الداخلية تكشف سبب إلغاء شرط الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية

2022/10/10 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم إقرار الموازنة الاتحادية للسنة الحالية 2022 تسبب بتأخير تجهيز المديرية بالبطاقات الخام.

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