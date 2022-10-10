منح جائزة نوبل في الآداب للفرنسية آني إرنو

2022/10/10 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة القائمة على جوائز نوبل اليوم الخميس عن منح الجائزة في مجال الآداب لهذا العام للكاتبة الفرنسية آني إرنو.وأشارت اللجنة في حسابها على تويتر إلى “أن الكاتبة حصلت على الجائزة هذا العام لشجاعتها وأسلوبها الكتابي الذي حاولت من … Readmore

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