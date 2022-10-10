المفوضية الأوروبية تبحث مشروع قانون غريب يخص روسيا

2022/10/10 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “بلومبرغ”، أن المفوضية الأوروبية تبحث مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.ووفقا للقواعد الحالية، يتم تجميد الأصول الخاضعة للعقوبات، مما يجعل استخدامها أمرا صعبا، وأشارت الصحيفة إلى أن الإمكانية القانونية … Readmore

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