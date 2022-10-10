هجوم صاروخي على العاصمة الاوكرانية

2022/10/10 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أفادت وسائل اعلام دولية، اليوم الإثنين، بوقوع صواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف، خلفت خسائر مادية وبشرية.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وحصلت عليها (بغداد اليوم)، الاضرار والخسائر بعد القصف.

من جانبهم، أكد صحفيو وكالة الأسوشييتد برس، سماعهم دوي انفجارين، في ساعة مبكرة من اليوم، بدت ناجمة عن ضربات صاروخية، بحسب وصفهم.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن القصف كان على منطقة شيفتشينكو الكبيرة وسط كييف، والتي تضم البلدة القديمة التاريخية بالإضافة إلى الكثير من المصالح الحكومية.

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