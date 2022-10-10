الاستخبارات التركية تطيح بقيادي في حزب العمال شمالي العراق

2022/10/10 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

اعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الاثنين، القاء القبض على قيادي في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت وكالة الاناضول في تدوينة لها على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن " الاستخبارات التركية تلقي القبض على قيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وتحضره إلى تركيا".

وتسعى تركيا لتحجيم نشاطات حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وذلك من خلال قصف جوي وعمليات استخباراتية لها.

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