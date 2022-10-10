شوارع بغداد تختنق منذ الصباح.. تفاصيل الموقف المروري في العاصمة

2022/10/10 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، اختناقات مرورية في اغلب طرقها منذ الصباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر محلي لـ (بغداد اليوم)، إنه "شهدت شوارع العاصمة بغداد منذ صباح اليوم اختناقات مرورية، حيث شهد شارع فلسطين إلى تقاطع الموال حركة مرور بطيئة جداً للسيارات".

واضاف أن "حركة المرور في شارع مستشفى الكرخ باتجاه جسر الصرافية مزدحمة جدا مع مرور بطيء للسيارات".

وبين أن "سيطرة جسر ديالى شهدت ازدحاما خانقا وتوقف شبه تام لحركة السير"، مشيراً الى أن "طريق ما قبل علوة الرشيد باتجاه بغداد مزدحم مع مرور بطيء للسيارات".

وتابع أن "طريق سريع القناة مزدحم ايضاً"، لافتاً الى أن "حركة السير في سيطرة الطابقين بداية من دخول الطريق السريع ايضا فيه ازدحام خانق مع مرور بطيء للسيارات".

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