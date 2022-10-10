2022/10/10 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تتوقع أرتفاعا بدرجات الحرارة يوم الخميس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تتوقع أرتفاعا بدرجات الحرارة يوم الخميس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تتوقع أرتفاعا بدرجات الحرارة يوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).