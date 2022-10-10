2022/10/10 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وقعت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن لفيف وترنوبل ودنيبرو ،اليوم الاثنين، بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي ألحق أضرارا بجسر رئيسي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وإصابة العشرات في انفجار كييف المركز الخبري الوطني.

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