الموت السريع

2022/10/10 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

انه التوصيف الاكثر قساوة وصدقا في

الوقت ذاته والذي اطلقه خبراء البيئة

على واقع الامن المائي العراقي والذي

يبدو انه لايبشر بخير وانه ضمن اسوأ

واقع مائي قياسا الى دول المنطقة وترجع

مس

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