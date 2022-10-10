فيديو..تربية كربلاء المقدسة: (75) مدرسة جديدة ستدخل للخدمة اكثر من مليون طالب وطالبة يتوجهون للمدارس الاربعاء المقبل

2022/10/10 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة

كربلاء المقدسة ان اكثر من مليون طالب

وطالبة في جميع المراحل الدراسية

سيتوجهون يوم الاربعاء المقبل الى

مدارسهم ايذانا بافتتاح الموسم الدراسي

الجديد، مبينة ان العامين

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