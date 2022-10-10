تحالف الفتح يهاجم حكومة الكاظمي: اخفقت اخفاقاً كبيراً بالسياسة الخارجية

2022/10/10 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا اليوم - خاصهاج عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الإثنين، حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكدا انها اخفقت اخفاقاً كبيراً في ملف السياسة الخارجية للعراق.وقال الموسوي لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي هو من دمر العراق من خلال سياسته الداخلية والخارجية".واضاف، أن "الكاظمي قام مؤخراً بوضع حجر اساس الربط الكهربائي مع الأردن بينما الأردن لا تمتلك فائض من الطاقة الكهربائية بل على العكس تماماً هي بحاجة الى سد النقص الحاصل لديها".وتابع الموسوي، ان "حكومة الكاظمي لم تنجح في جانب السياسة الخارجية كما يروج البعض حيث ان الجواز العراقي متذيل للترتيب العالمي كما ان الدول لا تحترم الاتفاقيات مع العراق لذلك يتعرض البلد يوميا الى انتهاك للسيادة وقصف مستمر لأراضيه من قبل دول الجوار".

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