2022/10/10 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، عن توجه وفد سياسي رفيع المستوى الى مدينة أربيل من أجل حسم الخلاف على رئاسة الجمهورية.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، أن "وفدا سياسيا يضم كلا من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقيادي في الاطار التنسيقي فالح الفياض، إضافة الى مرشح الاطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، سوف يتوجهون خلال الساعات المقبلة الى مدينة أربيل".

وأضافت ان "الوفد السياسي سيعقد اجتماعا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف حسم الخلاف الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية، من أجل المضي بعملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن دون أي معرقلات".

وأكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن مهلة ائتلاف إدارة الدولة تضع الثقل على البيت الكردي لحسم أمره سريعا بشأن مرشح رئيس الجمهورية.

وقال آلي، لـ(بغداد اليوم) إن "المباحثات بين الحزبين ستستمر إلى آخر لحظة قبل الذهاب إلى بغداد وعقد جلسة البرلمان".

وأضاف أنه "في حال لم تسفر المفاوضات عن سيناريو معين ومرشح توافقي لمنصب رئاسة الجمهورية، فسيتكرر سيناريو عام 2018، والبرلمان العراقي هو الملزم بالاختيار".

من جهته، نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، يوم امس عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل.

وقال العتبي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "يوم الاربعاء سنعقد اجتماعا مع وفد كردستاني في بغداد لحسم منصب رئيس الجمهورية".

وتابع: "نأمل ان يطرح الوفد الكردستاني مرشح توافقي والا سيكون خيارنا اعادة سيناريو 2018مرة اخرى".

وتوقع العتبي، "عقد جلسة الحسم الاسبوع القادم لان الاوضاع في البلاد تلزم التحرك من اجل بدء تشكيل الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من الحلبوسي والفياض والسوداني يزور اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من الحلبوسي والفياض والسوداني يزور اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).