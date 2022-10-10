وفد امني رفيع يصل البصرة للوقوف على جاهزية القوات البحرية

2022/10/10 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

وصل رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يارلله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وقائد القوات البرية وقائد طيران الجيش، اليوم الاثنين، إلى البصرة لمتابعة الوضع الأمني والوقوف على جاهزية القوات الأمنية بالمحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الامني سيطلع على خطة التوزيع التي اعدتها القيادة بشأن الافواج التي وصلت المحافظة مؤخراً كدعم للقوات الأمنية فضلا عن الاطلاع على جاهزية القوات البحرية لحماية المياه الاقليمية".

وبين الماجدي أن "وضع المحافظة اليوم اكثر استقراراً سيما مع التعاون الكبير بين الجيش والحشد الشعبي داخل القصور الرئاسية"، مبيناً أن "هناك خطط أمنية لإعطاء استقرار اكثر للبصرة".

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