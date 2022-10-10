2022/10/10 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو زعموا أنها تظهر استهداف دبابات روسية في أوكرانيا ليرد مغردون آخرون بمقاطع فيديو على أنها مقاطع من لعبة حملت اسم "Arma 3".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أخذ من لعبة فيديو".. مقطع يزعم استهداف دبابات روسية يثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أخذ من لعبة فيديو".. مقطع يزعم استهداف دبابات روسية يثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).