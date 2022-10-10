لتأمين المياه الاقليمية.. وفد أمني رفيع يصل البصرة (صور)

2022/10/10 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوصول وفد أمني رفيع الى محافظة البصرة للوقوف على جاهزية قيادة القوة البحرية وتامين المياه الاقليمية.

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