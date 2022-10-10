زيلينسكي: صفارات الإنذار لا تهدأ في أوكرانيا

2022/10/10 | 11:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صفارات الإنذار لا تهدأ في...

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