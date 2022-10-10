2022/10/10 | 11:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ابراهيم العبادي في قطر التي حمل جنسيتها ،وبعد عمر مديد عاصر...

ظهرت المقالة رحل القرضاوي فهل سترحل شعاراته؟ أولاً على المسلة.

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