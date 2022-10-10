رئيس الجمهورية: آن الاوان لانهاء دوامة الازمات والتأسيس لحكم رشيد

2022/10/10 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة أنهاء دوامة الازمات والتأسيس لحكم رشيد.وقال صالح في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: “يمر عام على الانتخابات دون اكمال استحقاقاتها الدستورية، تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا، وحافزٌ مهم لرص … Readmore

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