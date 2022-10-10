2022/10/10 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب بقرع الجرس، اليوم الإثنين، لدعوة النواب إلى دخول قاعة الجلسة.

وحدد مجلس النواب، اليوم موعداً لعقد جلسة ثانية خلال الأسبوع الحالي بعد الأولى يوم السبت الماضي وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم 7 فقرات وكما مبين في الوثيقة أدناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرع جرس البرلمان تمهيدا لعقد جلسة اليوم (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرع جرس البرلمان تمهيدا لعقد جلسة اليوم (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).