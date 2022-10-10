انطلاق موسم صيد أغلى طيور العالم شرقي ديالى

2022/10/10 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلن مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي، اليوم الاثنين، انطلاق موسم صيد اغلى طيور العالم في بادية قزانية شرقي ديالى.

وقال الخزاعي لـ (بغداد اليوم)، إن "موسم صيد الحر اشهر واندر انواع الصقور البرية في بادية قزانية بدء فعلياً مع تدفق العشرات من الصياديين من مختلف المحافظات العراقية".

وأضاف الخزاعي أن "موسم صيد الحر والذي يستمر الى نهاية العام الجاري يعتمد بالاساس على الاجواء المناخية في تمديده او تقليصه خاصة وانه يجري في منحدرات وتلال في العمق تتاثر بالامطار والسيول وتصبح الحركة صعبة جدا للمركبات".

ولفت الى أن "بادية قزانية هي ممر لرحلة الصقور البرية ومنها الحر الموسمية منذ مئات السنين قادمة من اقصى جبال وغابات اسيا".

وأشار الى "ضرورة الانتباه الى خطورة الصيد الجائر للصقور ومنها الحر وتاثيرها في اقترابها من الانقراض خاصة مع رصد قلة الطيور المهاجرة بالاضافة الى طبيعة التغيرات المناخية القاسية"، مؤكداً "ضرورة سن قوانين تنظم اليات الصيد وتوقيتاته واستغلال بادية قزانية باعتبارها الاكبر على مستوى في البلاد في صيد الصقور النادرة".

ويعد الحر من اشهر واندر الصقور البرية والذي يصل سعره في بعض الاحيان الى 200 الف دولار امريكي.

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