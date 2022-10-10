قيادة العمليات توضح أسباب الانتشار الأمني في بغداد - عاجل

2022/10/10 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، أسباب الانتشار الأمني فــي الـعـاصمة.

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