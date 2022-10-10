2022/10/10 | 12:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع تسعة اشخاص من عائلة واحدة من اهالي ذي قار في حادث مروِّع بمحافظة بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/10 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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