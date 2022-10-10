القبض على مبتز الكتروني بعد تهدده لفتاة مقابل ٢٠ مليون دينار

2022/10/10 | 12:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تدوين أقوال المتهم وصدقت قضائيا بالاعتراف.

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