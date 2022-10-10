العبادي يأسف: أمامنا ثورة شعبية وتدويل الحالة العراقية

2022/10/10 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم

ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، اليوم

الاثنين، من الإستمرار بتعطيل الدولة،

مشيرا الى ان الوضع ينذر بثورة شعبية

وتدويل الحالة العراقية.

وقال العبادي في بيان تلقته وكا

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