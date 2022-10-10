بعد متابعة 7 أشهر.. الحشد يطيح بـ

2022/10/10 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم

الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر داعش خلال

عملية امنية نفذتها قوة من الحشد الشعبي

في العاصمة بغداد.

وقال الحشد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن مديرية الأمن والانضباط في

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