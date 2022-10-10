الانتقام الروسي.. قتلى وجرحى في قصف

2022/10/10 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرين في القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين، حسب الشرطة الأوكرانية.

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