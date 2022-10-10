2022/10/10 | 12:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، 9 تشرين الاول، 2022، ان...

ظهرت المقالة توقعات بفشل قانون التجاوزات السكنية في إنهاء عشوائيات المدن العراقية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بفشل قانون التجاوزات السكنية في إنهاء عشوائيات المدن العراقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بفشل قانون التجاوزات السكنية في إنهاء عشوائيات المدن العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).