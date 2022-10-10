احداث تشرين الأول.. بدء جلسة البرلمان برئاسة المندلاوي

2022/10/10 | 12:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الاثنين 10 تشرين الاول 2022 بدء جلسة البرلمان برئاسة المندلاوي الحلبوسي...

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بدء جلسة البرلمان برئاسة المندلاوي أولاً على المسلة.

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