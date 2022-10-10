الحلبوسي والسوداني والفياض يصلون إلى أربيل

2022/10/10 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد من ائتلاف إدارة الدولة يضم فالح الفياض ومحمد شياع السوداني يصل إلى أربيل

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