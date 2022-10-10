شاهد لحظة استهداف طريق في كييف في موجة من الهجمات الصاروخية.. وزيلينسكي: روسيا تحاول إبادة البلاد

2022/10/10 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور جديد للأحداث في أوكرانيا، قال رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تحاول إبادة البلاد بموجة من الهجمات في مدينة تلو الأخرى، كرد فعل على ما يبدو على استهداف جسر كيرتش السبت المنصرم.

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