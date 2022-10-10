روسيا “تنتقم” لجسر القرم وتمطر كييف بالصواريخ

2022/10/10 | 12:57 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح يوم الاثنين

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