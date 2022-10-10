اقتصادي: أربعة أسباب وراء فشل مشروع العاصمة الادارية الجديدة في بسماية

2022/10/10 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بين الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش،أسباب عدم نجاح مشروع العاصمة الادارية في مدينة بسماية السكنية.

وقال حنتوش لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "مشروع مدينة بسماية السكنية لن يستمر لأن طريقة البناء بالتكلفة المنخفضة خاصة فقط بالشركة المنفذة التي أعلنت نيتها الانسحاب، كما أن الدولة في حال عملت على رفع أسعار الشقق سيكون ذلك مشكلة كبيرة لها ".

ورجح أن "المشرع سيتوقف عند 30 ألف وحدة سكينة فقط من اصل 100 ألف".

وأوضح حنتشوش أن "مدينة بسمانية كان مخطط لها ان تكون عاصمة ادارية جديدة للعراق في عام 2015 الا أن نسبة الانجاز التي لم تتجاوز 60 % وتوقفت عند 30% فقط عطلت المشروع".

وأضاف، أن "عدد الساكنين في المدينة قليل جدا قياسا بعدد الوحدات السكنية وبالتالي لم تكن أعداد السكان كبيرة كما هو مخطط، كذلك المشروع كان يضم مرافق اقتصادية كبيرة لكنها لم تنفذ بسبب عدم التزام الشركة".

ونبه الخبير الاقتصادي الى أن "مشروع العاصمة الادارية الجديدة يحتاج الى دولة تهتم بمصلحة المواطن في حين العراق يمتلك ولة بيروقراطية روتينية".

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