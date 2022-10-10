اجتماع امني رفيع في البصرة لمناقشة استعدادات خليجي 25

2022/10/10 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، احتضان محافظة البصرة اجتماعاً للقيادات الأمنية والخدمية لمناقشة استعدادات خليجي 25 .

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