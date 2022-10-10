عمليات بغداد: القبض على 13 متهما باثارة النزاعات العشائرية في الكرخ والرصافة

2022/10/10 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، القبض على 13 متهما باثارة النزاعات العشائرية في الكرخ والرصافة.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على (13) متهم أطراف نزاعات عشائرية ومصادرة تسع رمانات يدوية والأسلحة التي بحوزتهم في جانبي الكرخ والرصافة".واضافت انه (بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العابثين بالسلم المجتمعي (إرهاب الاحياء السكنية) والخارجين على القانون وفض النزاعات التي نجم عنها إصابة عدد من المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ اوامر القبض القضائية وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية، بالتنسيق والمتابعة مع قسم استخبارات وامن/قيادتنا، حيث تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من فض مشاجرات ونزاعات ضمن مناطق (الشرطة الرابعة وحي المعالف، والطائيين) واعتقال ثلاثة هم اطراف فيها ونقل اثنين من الجرحى الى احدى المستشفيات في جانب الكرخ".وتابعت: "في حين تمكنت قواتنا الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال تسعة متهمين هم اطراف مشاجرة حدثت بينهم في منطقة (الراشدية) ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، ومتهم اخر وفق مادة (القتل العمد) في حين تمت مصادرة تسعة رمانات يدوية في منطقة (سبع قصور) بجانب الرصافة".واشارت القيادة الى انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة وفق المادة 4/2 ارهاب لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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