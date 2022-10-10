مدرسة أهلية في قضاء آل بدير بالديوانية تبادر بمنحة مجانية لحفاظ القرآن الكريم

2022/10/10 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت ثانوية الصادق ع للبنات الأهلية

في قضاء آل بدير منحة مجانية لحافظات

دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية

المقدسة لاعفائهم من القسط السنوي خلال

سنة كاملة

وقالت مسؤولة وحدة النشاط القرآني

النسوي ا

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