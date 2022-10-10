2022/10/10 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الورزاء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بربط منظومة الطاقة الشمسية بمنفذ عرعر الحدودي.

وذكر بيان لهيئة الحج والعمرة أن “الكاظمي وجه بربط منظومة الطاقة الشمسية بمنفذ عرعر الحدودي”.

وأضاف أن “الاجتماع الذي حضرته الهيئة في منفذ عرعر بحث آلية ربط منظومة الطاقة الشمسية بالمنفذ لتسهيل مرور المعتمرين العراقيين الى الديار المقدسة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يوجه بربط منظومة الطاقة الشمسية بمنفذ عرعر الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يوجه بربط منظومة الطاقة الشمسية بمنفذ عرعر الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).