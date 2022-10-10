مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقـانون الاستثمار الصناعي

2022/10/10 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقـانون الاستثمار الصناعي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن ” مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقـانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخــاص والمخـتلط رقــــم (۲۰) لسـنة ١٩٩٨”.

وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي وبحضور 199 نائباً.

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