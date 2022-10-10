مصدر يكشف عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه شمال شرقي بغداد

2022/10/10 | 13:56 - المصدر: وكالة خبر

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كشف مصدر أمني، الاثنين عن طبيعة صوت الانفجار الذي سمع دويه شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “الانفجار الذي سمع دويه شرق العاصمة بغداد، عبارة عن احتراق عجلة ضمن منطقة الطالبية أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص بها دون اصابات تذكر”.

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