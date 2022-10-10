القبض على اطراف نزاعات عشائرية ومصادرة قنابل يدوية في جانبي بغداد

2022/10/10 | 13:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على (١٣) متهما ، اطراف نزاعات عشائرية ، وصادرت تسع قنابل يدوية والأسلحة التي بحوزتهم في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان :” ان قوات الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية تمكنت من فض مشاجرات ونزاعات ضمن مناطق (الشرطة الرابعة وحي المعالف، والطائيين) واعتقلت ثلاثة اشخاص ، هم اطراف فيها ، وتم نقل اثنين من الجرحى الى احد المستشفيات في جانب الكرخ”.

واضافت :” اعتقلت قوات من فرقة المشاة الحادية عشرة تسعة متهمين ، هم اطراف مشاجرة حدثت في منطقة (الراشدية) وصادرت الأسلحة التي كانت بحوزتهم، ومتهم اخر وفق مادة (القتل العمد) في حين تمت مصادرة تسع قنابل يدوية في منطقة (سبع قصور) بجانب الرصافة”.

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