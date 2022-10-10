البصرة تحتضن اجتماعاً امنيا موسعا لمناقشة استعدادات خليجي 25

2022/10/10 | 13:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتضنت محافظة البصرة اجتماعاً للقيادات الأمنية والخدمية لمناقشة استعدادات خليجي 25 .

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه :” بعد النجاحات المتكررة للقوات الأمنية والجهات الساندة لها في تأمين المناسبات المليونية والحضور في مختلف المحافل وتوفير الأجواء المناسبة لها، سنكون على موعد جديد لكرنفال كبير يضم الأشقاء العرب في البصرة الفيحاء وهو خليجي 25، حيث عقد رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله و الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة , اليوم الإثنين، اجتماعاً مع محافظ البصرة اسعد العيداني بحضور قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش وعدد من القيادات الأمنية ، لمتابعة الأوضاع الأمنية بشكل عام ولمناقشة الاستعدادات الخاصة لاستقبال هذه البطولة المهمة التي سيشارك فيها مختلف الشخصيات والأندية من الدول العربية وغيرها”.

واوضح انه :” تم تعزيز القطعات الأمنية في المحافظة بلواء من الجيش العراقي ومن المؤمل إرسال قطعات أخرى للغرض ذاته”.

كما ناقش المجتمعون الخطة التي وضعت لامن الملاعب والعمل على توفير أقصى درجات الحماية والإجراءات المناسبة والعمل على تسخير الإمكانات بما لا يؤثر على امن المواطن وانسيابية حركته.

وأكد المحافظ خلال هذا الاجتماع انه سيدعم الأجهزة الأمنية لوجستيا.

ومن المؤمل أن يشترك في تطبيق هذه الخطة ، طيران القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طلعات الاستطلاع وغيرها.

و تضمن الاجتماع الاستماع إلى شرح مفصل من المحافظ حول الاستعدادات بالإضافة إلى شرح آخر من قبل قائد عمليات البصرة للخطة الأمنية لهذه المناسبة المهمة جدا لإيصال رسالة حول عودة العراق إلى الساحة العربية والدولية واظهار الصورة الحقيقية لهذا البلد وامكانياته في تأمين هذه البطولة وغيرها من المناسبات المهمة.

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