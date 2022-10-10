2022/10/10 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت شركة جوجل الأمريكية إعلانًا تشويقيًا لجوالات Pixel 7 القادمة.



ومن المقرر أن تشمل السلسلة جوالين وهما: Pixel 7 وPixel 7 Pro.

وقد شمل المقطع فيديو تشويقيًا يعرض بعض التصميمات الخاصة بالجوالات الذكية، وألوانها وعددًا من الإمكانات التي ستصدر بها.

– مواصفات سلسلة جوالات Pixel 7:

يُظهر الفيديو التشويقي من شركة جوجل التالي:

– الشاشة

ستأتي جوالات Pixel 7 مع:

شاشة من نوع OLED.

بقياس 6.7 بوصة.

بدقة عرض 1440 × 3120 بيكسل.

دعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

ستعمل مع تقنيات HDR10+.

شريط كاميرا مصنوع من الألومنيوم.

– الكاميرا

علاوة على ذلك سيحتوي جوال Pixel 7 على كاميرا مزدوجة، بينما سيحصل Pixel 7 Pro على كاميرا خلفية ثلاثية.

وستاتي الكاميرا الرئيسية لجوال Pixel 7 Pro بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 12 ميجا بيكسل.

– الأداء

الأهم من ذلك كله أن جوالات Pixel 7 ستعمل بمعالجات من نوع Tensor G2 SoC، وهي الجيل الثاني من معالجات شرائح Tensor.

وقد أطلقت شركة جوجل هذه المعالجات للمرة الأولى مع جوالات Pixel 6 العام الماضي، وهي من تصنيع شركة جوجل نفسها.

– التخزين

كذلك ستأتي الجوالات القادمة من جوجل بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

– البطارية

وبالإضافة إلى ذلك ستتميز جوالات جوجل Pixel 7 ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

– الألوان

أخيرًا من المقرر أن تصل جوالات Pixel 7 بالألوان: الأبيض، والرمادي، والأخضر الفاتح.

ولكن يُشاع أن الجوالات القادمة ستضم عددًا كبيرًا من الألوان قد يصل عددها إلى 7 ألوان.

يذكر أن جوجل هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق “جي ميل”.

لكن الشركة الأمريكية اتجهت لصناعة الجوالات الذكية مؤخرًا، وكانت جوالات Pixel هي سلسلة الأجهزة الإلكترونية التي طورتها الشركة بنفسها.

وقد أعلنت جوجل عن الجيل الأول من جوالات Pixel الذكية وهو: Pixel وPixel XL في 4 أكتوبر 2016.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوجل تطرح إعلانًا تشويقيًا لسلسلة جوالات Pixel 7) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوجل تطرح إعلانًا تشويقيًا لسلسلة جوالات Pixel 7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).