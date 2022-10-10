2022/10/10 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفكر اتحاد الكرة الإنجليزي لكرة القدم، في فتح تحقيق بالشجار الذي اندلع بين لاعبي أرسنال وليفربول بعد منح الحكم مايكل أوليفر فريق أرسنال ركلة جزاء حسمت فوزه 3-2 في القمة الساخنة على ملعب الإمارات في العاصمة لندن.واندلع الشجار بين اللاعبين في الشوط الثاني وركض الحكم أوليفر للتحدث مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ويورجن كلوب مدرب ليفربول لتهدئة لاعبيهما البرازيلي جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال وكابتن ليفربول جوردان هندرسون.



ووصل جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال لدعم زميله فيما حاول البرازيلي فيرمينو ،مهاجم ليفربول تهدئة هندرسون.ووفق التقرير، قال أحد اللاعبين كلمة جارحة بحق اللاعب الآخر ثم نقل المدربان وجهة نظرهما للحكم بعد الصافرة وتم نقل الموضوع للرابطة للنظر فيه.وعلق المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة: «نحن على علم بالحادثة التي جرت أثناء مباراة أرسنال وليفربول.



تحدثنا مع طاقم التحكيم وسنراجع التفاصيل».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تحقيق بعد شجار أرسنال وليفربول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تحقيق بعد شجار أرسنال وليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).