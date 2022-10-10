غالب الشابندر في كربلاء يتحدث عن اسباب العرقلة السياسية ويصف مشاريع العتبة الحسينية انها اعادت للعراق هويته من خلال

2022/10/10 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد الباحث والمفكر غالب الشابندر

بمشاريع العتبة الحسينية المقدسة

ووصفها بانها اعادت للعراق هويته

الزراعية وهي "النخلة" مبينا ان العراق

سيبقى في هذه الدوامة المعرقلة ما دام

بعض دول الجوارترى من العراق

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